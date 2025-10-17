Sakarya'nın alüvyon set gölü can çekişiyor: Su seviyesi 8 metreden 2 metreye düştü

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan Akgöl’ün debisi, 8 metreden 2 metreye kadar düştü. Su seviyesinin çekilmesi ile göl alanına araçla girilebilecek duruma gelinirken, bölge halkı gölün yok olma tehlikesine karşı duydukları endişeyi dile getirdi.

Ferizli ilçesinde yer alan Akgöl alarm veriyor. Debisi yaklaşık 8 metreden 2 metreye kadar düşen göl, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Açılan kanalların Sakarya Nehri’ne bağlandığını ve yaşanan kuraklığın etkisiyle suyun debisinin giderek düştüğünü aktaran mahalle sakinleri, gölün kurtarılması çağrısında bulundu.

Sakarya Nehri’yle bağlantılı olan kanallara set işleminin yapılacağının söylendiğini belirten mahalle sakinlerinden Gökhan Korkmaz, "Su seviyemiz aşırı derecede düştü ve bununla ilgili yetkililere haber verdik. 10’uncu ayda akan kanallara set koyulacağını söylediler fakat herhangi bir işlem olmadı. Bir an önce müdahale edilmesini istiyoruz. Bunun haricinde kuraklıkta çok etkili oldu. Kılcal kanalların da bunda etkisi büyük. Kanalların bir an önce kapatılmasını bekliyoruz. Kanallar kapatılırsa gölümüz kurtulacak. Yaklaşık 15 sene öncesinde buradan su içiliyordu ama şu anda çok kötü bir durumda. Buradaki temiz su Sakarya Nehri’ne akıyor. Setleme yapılırsa su nehre akmayacak. Seviye aynı kalacak ve göl kendi kendini temizleyecek" dedi.

"Su seviyesi ortalama 8 metreden 2 metreye kadar düştü"

Eskiden gölden su içtiklerini aktaran Harun Güler ise, "Bir zamanlar burada görevli işçiler vardı. 8 buçuk metre debisi olan gölümüzden su içiyorduk" derken, mahalle sakinlerinden Halil İbrahim Erkal, "Son yıllarda yaşanan kuraklıkla birlikte göldeki açılan kanallarla gölümüzün su seviyesi ortalama 8 metreden 2 metreye kadar düştü. Şu anda gölün en derin bölgesi 2 metredir ve daha önceden açılan ve şu anda da açılan kanallar var. Kanallarımızın Sakarya Nehri’ne bağlantısı var. Bu sebepten dolayı Akgöl’ün su seviyesi devamlı düşüyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların normalde suyla kaplı olması gereken alanlara araçlarıyla girmesi ise göldeki su çekilmesinin seviyesini gözler önüne serildi. Bölge havadan da görüntülendi.