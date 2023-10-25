Sakarya'nın doğasına hayran kaldılar

15. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanından Sakarya’ya gelen akademisyenler şehrin kuzey bölgelerini gezdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen şehir tanıtım gezileri devam ediyor. Bu çerçevede, 15. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu programı için şehre gelen akademisyenlere yönelik gezi düzenlendi. Şehrin kuzey bölgesindeki Karasu Yeni Mahalle’yi ziyaret eden akademisyenler burada Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarından İpsiz Recep hakkında detaylı bilgileri edindi. Gezinin son durağı ise Türkiye’nin en büyük tek parça halindeki longozu olan doğa harikası Acarlar Longozu Tabiat Parkı oldu. Bölgenin ekosistemi ve koruma çalışmaları hakkında bilgiler edinen akademisyenler, gezi süresince sık sık hatıra fotoğrafı çekildi.