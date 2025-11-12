Sakarya'nın girişine nefes olacak kavşak için düğmeye basıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın şehrin yeni ve trafiği rahatlatacak bir giriş noktasına sahip olması için müjdesini verdiği SEDAŞ Farklı Seviyeli Kavşak Projesi’nde düğmeye basıldı. Başkan Alemdar, "SEDAŞ Kavşağı bölümünde ön inceleme çalışmalarımızı başlattık. Bilimsel veriler eşliğinde incelenen kavşak ile projemiz şekillenecek ve 2026 yılında inşa çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin ulaşımı altyapısını güçlendirecek, şehre girişleri daha konforlu hale taşıyacak SEDAŞ Kavşağı’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Meclis toplantısında 2026 yılını işaret eden Başkan Alemdar, bilimsel tespitlerin yapıldığını, ön projesinin de tamamlanmak üzere olduğunu ifade etmişti. TEK Yokuşu olarak bilinen Orhan Gazi Caddesi’nde bulunan SEDAŞ Kavşağı’nın dönüştürülmesini içeren çalışma için Başkan Alemdar’ın talimatıyla düğmeye basıldı ve ilk adım atıldı. SEDAŞ Farklı Seviyeli Kavşak Projesi kapsamında kavşaktaki trafik yoğunluğunu tespit etmek için teknik ekiplere ait dron kameralar havalanarak özellikle sabah iş başlangıcı ve akşam mesai bitimi saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunu kaydetmeye başladı. Video kayıtları üzerinden kavşak içi, dışı, çevresi ve bölgedeki trafik hareketliliği izlenecek ve projenin ölçeği, yapılacak olan analize göre belirlenecek.

Ulaşımı rahatlatmak için adımlar atıyoruz

Şehri geleceğe hazırlayacak ulaşım yatırımlarının devam edeceğini belirten Başkan Alemdar, "Geçtiğimiz günlerde SEDAŞ Farklı Seviyeli Kavşak Projesi hakkında müjdeyi vatandaşlarımız ile paylaşmıştık. Raylı Sistem etki alanında kalan ve şehrimizin önemli giriş çıkışlarından biri olan SEDAŞ Kavşağı bölümünde ön inceleme çalışmalarımızı başlattık. Bilimsel veriler eşliğinde incelenen kavşak ile projemiz şekillenecek ve inşa çalışmalarımıza başlayacağız. Ulaşımı rahatlatmak adına adımlar atmayı sürdürecek, misafirlerimiz ve 1 milyon vatandaşımız için Sakarya’mıza yakışır bir şehre giriş noktası inşa edeceğiz" diye konuştu.

Bu projeyle neler değişecek?

Raylı Sistem etki alanında bulunan SEDAŞ Farklı Seviyeli Kavşak Projesi, bilimsel verilerin ışığında şekillenecek ve uzun yıllar Sakarya’ya hizmet edecek. Sürücüler için vakitten, akaryakıttan, karbon salınımından tasarruf sağlayarak kesintisiz ulaşım ile araç trafiğini rahatlatacak.