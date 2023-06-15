Sakarya'nın güçlü altyapı ağı yeni projelerle genişlemeye devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, altyapı sorunu yaşayan bölgelere kesin ve kalıcı projeler ile birlikte çözüm olmaya devam ediyor. Çeşmebaşı Mahallesi’nde yürütülen altyapı çalışmaları çerçevesinde 5 farklı bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda bin metre uzunluğa sahip yeni yağmursuyu hattı mahalle halkının hizmetine sunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karapürçek İlçesi Çeşmebaşı Mahallesi’nde başlattığı altyapı çalışmaları sayesinde bölgeyi yeni yağmur suyu hattı ile buluşturacak. Devam eden çalışmalar çerçevesinde kısa sürede 400 metrelik kısım tamamlandı. Bin metre uzunluğundaki hat imalatı üzerinde devam eden çalışmalar sonuçlandığında ise bölgenin yağmursuyu altyapısı geleceğe hazır bir hale gelecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Gelecek nüfus planlamalarını yaptığımız ve ihtiyaç dahilinde olan bölgelerde yeni hat imalatı çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çeşmebaşı Mahallesi’nde bu çerçevede bin metrelik yağmursuyu imalatı çalışmalarını sürdürüyoruz. Bölgede devam eden çalışmalarımız tamamlandığında yoğun yağışlarda dahi olumsuzlukların önüne geçmiş olacağız. Çalışmalarımız nedeniyle çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı bölge halkından özür diliyoruz” ifadelerine yer verildi.