Sakarya'nın iki aylık bilançosu: 6 bin 648 şahıs yakalandı, 216 milyon TL ceza kesildi

Sakarya’da polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından eylül ve ekim ayında düzenlenen operasyonlarda 6 bin 648 şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde, kaçak akaryakıt, sahte ürünler, ruhsatsız silahlar ve çalıntı araçların da aralarında bulunduğu çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 447 bin 67 araç ve sürücünün kontrol edildiği uygulamalarda 216 milyon 39 bin 357 lira trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, ’Aylık Asayiş Bilgilendirme’ toplantısında, son iki ayda ilde güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmaları açıkladı. Sakarya’nın her alanda güvenliğini sağlamak için emniyet ve jandarma ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Doğan, suç ve suçlulara karşı yürütülen operasyonları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 01 Eylül-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamaları aktaran Vali Rahmi Doğan, "6 bin 648 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapılmış olup, uyuşturucu madde ticareti yapan 17 şahıs, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 2 şahıs tutuklanmıştır. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 51 bin 137 adet sentetik ecza, 19 kök skunk, 13 kilo 23 gram skunk, 30 kilo 498 gram esrar, 4 kilo 670 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 5 kilo 707 gram sentetik cannabinoid (bonzai) hammaddesi, 79 bin 792 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai hammaddesi, 7 bin 854 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu-uyarıcılar, 300 gram amfetamin, 106 kilo 377 gram metamfetamin, 2 gram afyon sakızı, 322 kök kenevir, 13 gram kenevir tohumu, 8 adet ecstasy, 17 adet hassas terazi, 11 gram kokain, 74 adet uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 122 bin 505 lira, 290 euro, 130 bin 205 dolar ve 500 danimarka kronu, 12 bin 515 paket sigara, 16 milyon 837 bin 349 adet dolu ve boş makaron, 10 adet makaron doldurma makinesi, 696 adet sigara yapım malzemeleri, 405 adet puro, 179 adet elektronik sigara, 25 adet elektronik sigara parçaları, 5 adet elektronik sigara likiti, 264 kilo 973 gram açık tütün, 7 kg nargile tütünü, 47 adet cep telefonu, 298 adet cep telefonu yedek parçaları, 304 adet cep telefonu aksesuarları, 208 adet (şişe) alkollü içki, 51 litre alkollü içki, 612 adet cinsel içerikli ürün, 540 adet cinsel içerikli hap, 15 adet oyun direksiyonları, 14 adet klonlama cihazı, 19 adet silah parçaları, 79 adet tarihi eser/kültür varlıkları sikke, 1 adet tarihi eser/kültür varlıkları metal obje, 193 adet ruhsatsız tabanca, 64 adet ruhsatsız tüfek, 52 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 337 adet kalaşnikov piyade tüfeği mühimmatı, 43 adet tabanca şarjörü, 9 bin 355 adet tabanca fişeği, 949 adet av tüfeği fişeği, 1 adet yivli keskin nişancı tüfeği, 2 adet namlu, 2 adet el dürbünü, 3 adet silah üstü dürbün, 10 adet kama, bin 544 adet değişik çap ve markalarda mühimmat, 3 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet jeneratör, 26 adet aydınlatma fişeği, 55 litre etil/metil alkol, 450 adet kaçak/sahte parfüm, 14 adet aroma verici kit, 4 kilogram çay, 100 adet sahte/kaçak elektronik malzeme, 5 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 1 adet laptop, 4 adet sınavda kullanılan düzenek, 79 adet sahte banknot, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin 200 lira, bin 400 Amerikan doları, 27 adet senet, 12 adet banka dekontu, 17 adet kıymetli evrak, 6 adet tapu, 10 adet çek, 2 adet pasaport, 1 adet geçici koruma belgesi, 2 adet şasi no kazınmış motosiklet, 23 adet ata lira, çalıntı; 11 otomobil, 13 motosiklet, 12 bisiklet, 1 ekobis ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 36 şahsa adli ve idari işlem uygulanmış ve 8 iş yeri mühürlenmiştir. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 ikamet mühürlenmiş, 11 şahsa idari işlem uygulanmıştır" dedi.

"Çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 225 şahıs yakalandı"

Kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonla hakkında bilgiler veren Vali Doğan, "Ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 225 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan; 295 şahsın ifadeye yönelik, 424 şahsın 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 60 şahsın 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 18 şahsın 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 6 şahsın 20-30 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 4 şahsın 30 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunmakta olup, DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve Terörizmin Finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 24 şüpheli yakalanmış olup, 3 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı çerçevesinde 5 Türk şahsa, 13 organizatöre, 516 yabancı uyruklu şahsa idari ve adli işlem yapmış olup, 6 şahıs tutuklanmıştır" diye konuştu.

"Toplam 216 milyon 39 bin 357 lira trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir"

Trafik denetimleri ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca yapılan işlere değinen Vali Doğan, "Trafik denetimlerinde; 447 bin 67 araç ve sürücü denetlenmiş, kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 72 bin 451 araca yasal işlem yapılmış, 4 bin 167 araç trafikten men edilmiştir, bin 237 adet sürücü belgesi alkol, uyuşturucu, drift, ceza puanı aşımı gibi sebeplerden dolayı geri alınmıştır. Abartı egzozdan 355 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 571 araca, hatalı parktan 5 bin 566 araca cezai işlem uygulanmış, 463 araç otoparka çekilmiştir. Alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 137, toplam 216 milyon 39 bin 357 lira trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir. Ayrıca Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’mızca yapılan çalışmalarda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 815 şahsa UYAP sorgulaması yapılmıştır. 74 adet deniz aracı kontrol edilmiştir. Yasa dışı faaliyetler icra eden 11 şahsa yasal işlem ve toplamda 17 bin 718 TL idari para cezası uygulanmıştır. 29 adet balıkçı gemisinde bulunan 96 bin 377 litre yakıta Ulusal Marker ve ÖTV’siz yakıt denetimi yapılmıştır. Yasa dışı su ürünleri avcılığı faaliyetinde kullanılan bin 500 metre uzatma ağı muhafaza altına alınmıştır" şeklinde konuştu.