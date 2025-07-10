Sakarya'nın iki ilçesinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

Sakarya'nın iki ilçesinde denize girmek yasaklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya’nın Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava, deniz güvenliğini olumsuz etkiledi. Hava şartlarının kötüleşmesi üzerine, Karadeniz’e kıyısı bulunan Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde denize girmek yasaklandı. Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Öte yandan, Karasu sahilinde de hava şartlarının kötüleşmesi sebebiyle benzer bir yasak kararının önümüzdeki saatlerde alınması bekleniyor.