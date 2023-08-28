Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girmek yasaklandı
Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu ilçesinde dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.
Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu ilçesinde dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.
Karasu ilçesinde dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlığın aldığı karar neticesinde saat 12.00 itibari ile yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.