Sakarya'nın kültürünü yansıtan kareler OSM'de sanatseverle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde, ‘Sakarya: Kültür, Bellek, Aidiyet’ temalı fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. SUBÜ Öğretim Görevlisi Ersin Berk tarafından hazırlanan sergide, Sakarya’nın kültürel değerlerini yansıtan 48 eser yer aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kasım kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Öğretim Görevlisi Ersin Berk tarafından hazırlanan ‘Sakarya: Kültür, Bellek, Aidiyet’ temalı fotoğraf sergisi Ofis Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin katılımıyla açıldı. Toplamda 48 eserden oluşan sergi, Sakarya’nın kültürel değerlerini yansıtan karelerden oluşuyor. Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirilen açılışta, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, SAGÜSAD Başkanı Ünal Dabak, akademisyenler, fotoğraf sanatçıları ve sanatseverler katıldı. Sergi 9 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

Sakarya’nın kültürünü yansıtıyor

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren SUBÜ Öğretim Görevlisi Ersin Berk, "Bu fotoğraflar son 15 yılda çektiğim fotoğraflardan oluşuyor. Burada öncelikli olarak kültür kavramını ön plana çıkarmaya gayret gösterdim. Kendim de burada doğmuş ve yaşamış biri olarak kültür kavramının biraz daha içine girmeye çalıştım. Fotoğrafların kendisini daha güzel ifade edeceğine inanıyorum. Ben bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Fotoğraf yalnızca bir görüntü değil, bir anlam ve hatırlama biçimidir

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ise, "Bugün burada, şehrimizin kültürel hafızasına, kimliğine ve belleğine ışık tutan çok kıymetli bir sergiyi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Ersin Berk’in ‘Sakarya: Kültür, Bellek, Aidiyet’ başlıklı sergisi, bizlere sadece görsel bir şölen sunmuyor aynı zamanda kentin ruhuna, insanına ve geçmişine dair derin bir düşünme alanı açıyor. Ersin hocamız, fotoğrafın yalnızca bir görüntü değil, bir anlam ve hatırlama biçimi olduğunu bizlere hatırlatıyor. Sakarya gibi depremlerle, değişimlerle, yeniden inşalarla yoğrulmuş bir şehirde, ‘bellek’ kavramı kuşkusuz çok daha güçlü bir anlam taşıyor. Bu sergide yer alan her bir kare, kentin geçmişine, kültürel kimliğine ve aidiyet duygusuna dokunan birer hatıra niteliği taşıyor" diye konuştu.

Şehrin hafızasına değer katacaktır

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Ersin hocamızı ve Büyükşehir Belediyemizi böyle bir organizasyondan dolayı tebrik ediyorum. Bu sergi şehrin hafızasına değer katacaktır. Esasında biz üniversite olarak uygulamacıyız. Söz söylemek aslında bir sanattır, iş yapabilmekte ayrı bir sanattır. Öğrencilerimizin de bu tip aktivitelerde aktif rol almaları için Türkiye’de çok az sayıdaki üniversitede bulunan ‘Sosyal Transkript’ uygulamasını yapıyoruz. Yani ders dışındaki faaliyetleri de görülebilecek bir doküman olarak veriyoruz. Dolayısıyla ben böylesine aktiviteleri çok kıymetli buluyorum" ifadelerini kullandı.