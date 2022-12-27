Sakarya'nın simgelerinden o yapı kentsel dönüşüm için yıkılıyor

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde şehir merkezinin en yüksek binası ve iş merkezinin kalbi olarak nitelendirilen Hilmi Kayın, ‘Ada Hayat’ projesi çerçevesinde yıkılmaya başlandı. İş merkezinin yıkılışını Sakaryalı vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.

Adapazarı ilçesinde ‘Ada Hayat’ projesi çerçevesinde işyerlerinin bulunduğu üçgen adadaki yıkımlar tamamlandı. Yıkım ekibi bu kez 30 yılı aşkın süredir esnafa ekmek kapısı olan Hilmi Kayın İş Merkezi’ni yıkmak için kolları sıvadı. Son olarak 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde aldığı hasarların ardından güçlendirilen iş merkezi kentsel dönüşüm için boşaltıldı. İlk olarak dış cephesi sökülmeye başlanan iş merkezinin yıkım işleminin 10 gün içinde bitirilmesi planlanıyor. Yıkım sürecini yerinde inceleyen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kentsel dönüşümle şehre ve ilçeye örnek bir projenin hayata geçirileceğini aktardı.

“Şehrin tam kalbinde yerinde kentsel dönüşüm gerçekleşiyor”

Yıkım sürecini yerinde inceleyen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Bir tarihi anı yaşıyoruz. Şehrin tam kalbinde yerinde kentsel dönüşüm gerçekleşiyor aslında geçen günlerde üçgen parsel diye tabir ettiğimiz yerler 3 gün içinde yıkıldı. Bugünde şehrin en yüksek binalarından biri olan Hilmi Kayın İş Merkezi’nin yıkımına başlandı. Bu çalışmanın birçok ayağı var; bakanlık süreci, hak sahipleri süreci, ihale süreci gibi. Özellikle burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ediyorum çok destekledi. Bize çok sahip çıktılar, bize güvendiler ve destek oldular. Geldiğimiz günde yıkım süreçleri devam ediyor. Destekler bizim için çok önemli biz bu desteklerle bu güne kadar geldik. Milletimizden Allah razı olsun ‘Ada Hayat’ projemize çok destek çıktılar. Elbette hak sahiplerine ayrı bir alan açmak lazım tam 277 hak sahibi neredeyse yüzde 100’e yakın oranda sahip çıktı. Bunu tek başımıza yapmıyoruz. Adapazarı Belediye Başkanı olarak bu süreci yönetiyoruz ama bu çalışmanın altında güçlü bir ekip var. Süreç, planladığımız doğrultuda devam ediyor. İnşallah bir kaza bela olmadan bu süreç devam eder biz gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Hassas bir süreç yönetiyoruz, şehrimiz ve Adapazarımız adına bu yerinde kentsel dönüşüm güzel bir örnek olacak. Şehrin tam kalbinde, Orhan Camimizin gölgesinde bu örnek inşallah şehre yayılmaya devam eder diye temenni ediyorum” dedi.