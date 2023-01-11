Sakarya'nın simgelerindendi, izlerinin silinmesine ramak kaldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde "Ada Hayat" projesi çerçevesinde yıkımına başlanan şehir merkezinin en yüksek binası ve iş merkezinin kalbi olarak nitelendirilen Hilmi Kayın’da çalışmalar devam ediyor.

"Ada Hayat" projesi çerçevesinde üçgen adadaki yıkımların ardından son olarak 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde aldığı hasarların ardından güçlendirilen iş merkezi de, kentsel dönüşüm için boşaltılmıştı. İlk olarak dış cephesi sökülmeye başlanan Hilmi Kayın İş Merkezi’nde yıkım işlemleri sürüyor. 30 yılı aşkın süredir esnafa ekmek kapısı olan, şehir merkezinin en yüksek binası ve iş merkezinin kalbi olarak nitelendirilen iş merkezi yıkımında sona gelindi. Zemin kata kadar ilerleyen yıkım işleminin yaklaşık 4 gün sürmesi planlanıyor. Hayat geçirilecek olan Ada Hayat projesinde ise birçok sosyal ve sanatsal aktiviteleri içinde barındıran meydan yer alacak. Proje çerçevesinde modern bir yer altı otoparkı da inşa edilecek.