Sakarya'nın su kaynakları Büyükşehir'in çalışmalarıyla genişliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle yürüttüğü çalışmalar ile her geçen gün farklı bir ilçede yeni içme suyu kaynağı keşfediyor. Sondaj yöntemi ile tespit edilen kaynaklara bir yenisini daha eklemek için ekipler, Sapanca Kırkpınar bölgesinde çalışmalarına başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin içme suyu kaynaklarının tükenmemesi ve su sorunları yaşayan bölgelerin sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşturulması için sondaj çalışmalarına devam ediyor. Sapanca Kırkpınar Fevzi Çakmak Caddesi’nde çalışmalara başlayan ekipler yer üstündeki çalışmalarını tamamladıktan hemen sonra sondaj işlemine başlayacaklar. Projenin tamamlanmasının ardından ise özellikle yaz aylarında ve yağışlı havalarda su kesintisi yaşayan bölge halkının sorunları yeni kaynak sayesinde kesin çözüme kavuşacak.