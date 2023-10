TAKİP ET

Sakarya Büyükşehir Belediyesi başlattığı iki ayrı yarışmada Sakarya’nın yarınlarına ışık tutacak, yenilikçi gençlik projeleri ödüllerini aldı. Girişimcilik dalında birinci seçilen “Ayarlanabilir Süreli Gece Lambası”, ikinci seçilen “Akıllı Otopark” ve üçüncü olan “Çark Tekne Taksi” projeleriyle fikir temasında birinci olan “Topraksız Tarım” projesine ödüllerini bizzat Başkan Ekrem Yüce verdi. Törende gençlere seslenen Yüce, "Biz gençlerle yürüyen, onlara pusula olanlardanız. Bir milletin en güçlü teminatı yetişmiş gençleridir" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, attığı önemli adımlar ve hayata geçirdiği uygulamalarla gençleri şehrin yönetiminde en merkez noktaya koyuyor. Onların fikirlerine önem veren, çağın yeniliklerini yakalayarak günümüz ihtiyaçlarını okuyan Büyükşehir, son olarak 2 ayrı kategoride gerçekleştirdiği proje yarışmasıyla gençlerin hayallerini projeye dönüştürmesine imkan tanıdı. Yarışma sonunda Sakarya’nın hizmet alanına, sosyal dokusuna ve katma değer üretim mekanizmasına değer katacak projeler ortaya çıktı.

Sakarya Dijital Yönetişim Ofisi ve Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi tarafından "Serbest Fikirler" ve "Fikirden Girişimciliğe" temalarıyla başlatılan iki ayrı proje yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Biri jüri tarafından oylanan ve diğeri ise halk oylamasıyla seçilen iki yarışmada kazananlara ödüllerini bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce takdim etti.

Programa ayrıca AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve gençleri temsil eden STK’lar katıldı.

Genç fikirlere para ödülü

"Fikirden Girişimciliğe" temasında üniversite ve uzman kurumlardan jürinin oylamasıyla birinci olan Sena Nur Çetin’in "Ayarlanabilir Süreli Gece Lambası" projesi 40 bin TL, "Serbest Fikirler" dalında sakarya.bel.tr adresinde yapılan halk oylamasında 4 bine yakın oyla birinci olan Arda Gürsoy’un "Topraksız Tarım Projesi" ise 20 bin TL ödül kazandı. Ayrıca "Fikirden Girişimciliğe" temasında jürinin ikinci seçtiği Serhat Özkahya’nın "Akıllı Otopark" projesi 25 bin TL, üçüncü seçilen Mücahit Yıldırım’ın "Çark Tekne Taksi" projesi ise 15 bin TL ödüle layık görüldü.

Fikir aksiyona dönüşmediğinde hükümsüzdür

Başkan Yüce, gençlere Sakarya için ürettikleri güzel projeler için teşekkür etti ve şehrin yarınları için hevesle, istikrarla çalışmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Yüce, bir milletin değerleri ne kadar güçlü olursa olsun bunu gençlere kazandıramadığı sürece anlam ifade etmeyeceğini belirterek, “Bir milletin en güçlü teminatı yetişmiş gençleridir. Fikirler aksiyona dönüşmediği sürece hükümsüzdür” diye konuştu. İyi bir gelecek hayali kurmak için bunu hazırlamak zorunda olduklarını kaydeden Yüce, gençlerin taleplerini doğru okumanın önemine dikkat çekti ve onlarla birlikte düşünerek kurdukları projeleri dünyaya tanıtacaklarını anlattı.

Gençlerin her alanda yanındayız

Yüce, Büyükşehir’in gençleri her alanda desteklediğini ve gençlik projeleri ürettiğini kaydederek, “Geleceğimizi aydınlatacak olan neslimizin, gençlerimizin her zaman yanında ve destekçisi olacak projeler gerçekleştirmekten kaçınmıyoruz. Şahsım adına şunu açıkça söyleyebilirim ki bir milletin sahip olduğu değerler ne kadar kuvvetli olursa olsun gençlerimize bu değerleri kazandırmadığımız sürece hiçbir anlamı kalmaz. Bir anne babanın en güzel teminatı nasıl ki evladıysa bir devletinde en iyi teminatı evladıdır, gençleridir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bunun için gereken özveriyi, çalışmayı kendimize vazife ediniyor, her projeye destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

Gençlerin taleplerini doğru okumalıyız

Gençlerin üretim ve tanıtım noktasında teknolojiyi çok iyi kullandığını belirten Başkan Yüce, “Gençlerimiz üzerine düşen görevleri ifa ederken bizlerde gençlerimizin hızına ayak uydurmalıyız. Gençlerimizin taleplerini doğru okuyamazsak, yönelimlerini desteklemezsek geride kalmamız kaçınılmazdır. Bizler geride kalmanın aksine gençlerimizle beraber yürüyenlerdeniz, onlara pusula olanlardanız. Girişimci gençlerimiz kurdukları işleri dünya çapında tanıtmak ve geliştirmek için teknolojiyi çok güzel kullanıyorlar. Bizlerden gençlerimize destek olunca, eğitim olunca teknoloji olunca gençlerimiz fikirlerini geliştirmekten, risk almaktan kaçınmıyorlar” ifadelerini kullandı.

Ödül töreni ve müzik dinletisiyle devam eden program fotoğraf çekimleriyle son buldu.