Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaz örtüyle kapladı.
Sakarya’nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaz örtüyle kapladı.
İlçeye bağlı 1200 rakımlı Dikmen Yaylası, aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte yaylada kartpostallık manzaralar oluştu. Bölgedeki kış güzelliği, evlerin güvenlik kameralarına yansıdı.