Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarları sonrasında gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı Sakarya’nın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Etkisini sürdüren yağış neticesinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Meteorolojinin uyarısıyla birlikte gece saatlerinde Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nin yüksek kesimleri ile bin 725 rakımlı yaylasında gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde de devam eden yağış, bölgeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ise yer yer 20 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede ikamet eden Kader Köseoğlu, “Hendek Dikmen Mahallesi’nde yaşıyorum. Bugün 29 Mart 2023 tarihi itibariyle mahallemize yaklaşık 20 santimetre kar yağdı. Mahallemiz bembeyaz, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” dedi.