Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarları sonrasında gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı Sakarya’nın Hendek ilçesinde yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Etkisini sürdüren yağış sonucu kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Meteorolojinin uyarısıyla birlikte gece saatlerinde Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nin yüksek kesimleri ile bin 725 rakımlı yaylasında gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde de devam eden yağış, bölgeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye kadar ulaştığını belirten Hendek ilçesi Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz, “2023 Kasım ayı mahallemize kar yağmaya başladı. Geçen seneden 5 gün önce geldi, 2022 yılında 25 Kasım’da kar gelmişti. Bu sene 20 Kasım’da geldi” dedi.