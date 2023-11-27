Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
SAKARYA (İHA) – Dün etkisini gösteren ve sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı Sakarya'nın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar ulaştı.
SAKARYA (İHA) – Dün etkisini gösteren ve sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı Sakarya’nın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar ulaştı.
Gece saatlerinde Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde de devam eden yağış, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ise yer yer 25 santimetreye kadar ulaştı.