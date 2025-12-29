Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi’nde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Sakarya’nın çeşitli ilçelerinde birkaç gündür süregelen kar yağışı, Hendek ilçesine bağlı ve şehrin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Dikmen Mahallesi’ni tamamen beyaza bürüdü.

Günlerdir aralıklarla devam eden yağış sonrasında mahalle merkezinde kar kalınlığı 1 metreye kadar yükseldi. Evlerin ve araçların kar altında kaldığı mahallede, ulaşımın aksamaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.