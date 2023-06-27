Sakarya protokolü bayramlaştı

Sakarya protokolü, Kurban Bayramı arifesinde Ormanpark’ta bayramlaştı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa şehir protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sakarya’da bir bayram geleneği daha devam etti. Şehir protokolü, Kurban Bayramı’nın arifesinde şehrin buluşma noktası Ormanpark’ta bir araya geldi. Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince ortak organize edilen “Şehir Bayramlaşması” törenine; şehir protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ormanpark girişinde hazırlanan bölümde karşılama yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, katılımcıların bayramını kutladı. İkramların verildiği program, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

Törene; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Ali İnci, eski dönem milletvekili Şaban Dişli, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte belediye başkanları, emniyet müdürleri, baro, garnizon komutanlığı, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.