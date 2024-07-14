Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler bugün de yasaklandı.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde bugün de yasaklandı. Karasu Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Deniz ve hava şartlarından dolayı denize girmek tehlike arz ettiğinden 14.07.2024 tarihinden itibaren denize girmek Karasu Kaymakamlığınca yasaklanmıştır. Tüm vatandaşlarımızın yasak kararlarına uymasını rica ederiz” denildi.

Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.