Sakarya Şehir Hastanesi'nin yüzde 82'si tamamlandı

Yapımı devam eden Sakarya Şehir Hastanesi projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. 5 bloktan oluşan dev sağlık kompleksi, yüzde 82 oranında tamamlandı.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altıntoprak ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Adapazarı Alandüzü Mahallesi’ndeki inşaat alanında incelemelerde bulunarak son duruma ilişkin bilgi aldı. Toplam 283 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastane içerisinde 315 poliklinik, son teknolojiyle donatılmış 35 ameliyathane ve 183 yoğun bakım yatağı yer alacak. Hastanede ayrıca 25 yataklı diyaliz merkezi, 10 yataklı palyatif bakım birimi, 10 yatak kapasiteli yanık tedavi ünitesi, anne oteli gibi hizmetler de yer alacak. Bunun yanı sıra 30 yataklı kemik iliği nakil ünitesinin de hizmete alınması planlanıyor. Depreme dayanıklılığı artırmak amacıyla hastane sağlam zeminde ve 835 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa ediliyor. Hizmete girdiğinde yalnızca Sakarya’nın değil bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacına büyük katkı sunması düşünülüyor.