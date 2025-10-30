Sakarya tarihinin 103 yıllık tanığı Büyükşehirle yeniden gün yüzüne çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezinde geçmişten bugüne tarihin miras bıraktığı emanetleri koruyup gün yüzüne çıkardığı çalışmalar çerçevesinde 100 yılı aşkın bir tarihe tanıklık eden Tarihi Kuyudibi Konağı’nı aslına uygun şekilde restore ederek yepyeni bir kimliğe kavuşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Alemdar öncülüğünde attığı her adımda şehrin mazisine, tarihine, değerlerine ve kültürüne sahip çıkıyor. Bu çerçevede şehrin geçmiş izlerini yansıtan, tarihe tanıklık eden tüm köşeler Büyükşehir dokunuşuyla gün yüzüne çıkarılıyor ve Sakaryalılara kazandırılıyor. Bu çerçevede Adapazarı merkezinde bulunan ve 100 yılı aşkın tarihiyle günümüze ışık tutan Tarihi Kuyudibi Konağı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından restore ediliyor ve çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi. Yeni yüzüne kavuşan konağın dış cephesi yeşil renk ile dikkat çekici bir görünüme kavuşturulurken binaya pencere, çatı ve dış cephe mimarisiyle aslına uygun tarihi izler işlendi.

Yüzde 80’i tamamlanan restorasyon kapsamında son olarak merdiven, kapı montajları ve tavan ile taban zemin imalatları tamamlanıyor. Çalışma, peyzaj ile çevre düzenlemesiyle birlikte son bulacak. Çatısı tamamlanan tarihi yapıda, horasan harcından yapılan ince ve kalın sıvanın ardından özel olarak üretilen meşe kapılar, pencereler montajlandı. 1922 yılında inşa edilen ve şehrin simgelerinden bir tanesi olan 103 yaşındaki tarihi konak, aslına uygun şekilde Sakaryalılara yeniden kapılarını açacak. Uzun yıllardır terk edilmiş halde bulunan tarihi yapı gün yüzüne çıkacak.