Sakarya tek yürek oldu, Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu yaşadı

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Sakarya'da düzenlenen fener alayında vatandaşlar, 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyerek cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Sakarya tek yürek oldu, Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu yaşadı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Sakarya’da düzenlenen fener alayında vatandaşlar, 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyerek cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Cumhuriyet’in 100. yılında valilik tarafından düzenlenen fener alayına yüzlerce vatandaş katıldı. Bando takımı, eşliğinde açılan Atatürk ve 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını tutan vatandaş, Çark Caddesi’nden ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sloganları atıp yürümeye başladı. Demokrasi Meydanı’nda son bulan kutlamalarda kartpostallık görüntüler oluştu. Cumhuriyet coşkusunu yaşayan vatandaşlar gösteriyi izlerken, bir yandan da cep telefonları ile fotoğraf ve video çekti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman