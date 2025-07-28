Sakarya Üniversitesi, İDEF'te geleceğin teknolojilerini inceledi

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Türkiye’nin ve bölgenin en önemli savunma sanayi etkinliklerinden biri olan İDEF 2025-Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı ziyaret etti. Fuara Mühendislik, Fen ile Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi öğretim üyeleri de katılım sağladı.

Savunma sanayiinin güncel gelişmelerinin ve teknolojik yeniliklerinin sergilendiği fuarda, Sakarya Üniversitesi heyeti, sektördeki öncü firmalarla temaslarda bulunarak üniversite-sanayi iş birliğine yönelik önemli temaslarda bulundu. Yerli ve milli üretimlerin yerinde incelendiği ziyarette, Ar-Ge potansiyelini artıracak iş birliği alanları değerlendirildi.

Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hamza Al, savunma sanayiindeki güncel gelişmeleri üniversite-sanayi iş birliklerini ileriye taşıyacak stratejik bir adım olarak nitelendirdi. Sakarya Üniversitesinin, bilimsel üretim gücünü milli teknoloji vizyonuyla harmanlamayı amaçladığını belirten Prof. Dr. Al, üniversitenin savunma sanayiine katkı sunacak nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve özgün Ar-Ge projeleriyle sektörel dönüşüme yön verme hedefini sürdürdüğünü ifade etti.

Sakarya Üniversitesinin akademik birikimini sektörel gelişmelerle buluşturma ve mühendislik vizyonunu ileriye taşıma açısından önemli olduğunu vurgulanan fuar kapsamında, yapay zeka tabanlı sistemler, otonom teknolojiler, ileri malzeme uygulamaları, siber güvenlik çözümleri ve platform tabanlı savunma sistemleri gibi birçok alandaki yerli ve milli üretimler incelendi. Öğretim üyeleri, hem akademik araştırmalarla sektörel ihtiyaçların nasıl buluşturulabileceğine dair değerlendirmelerde bulundu hem de öğrenciler için staj, proje ve kariyer imkanlarına yönelik bilgi alışverişi gerçekleştirdi.