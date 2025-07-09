Sakarya Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi arasında kalite iş birliği protokolü

Sakarya Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi arasında, yükseköğretimde kalite güvencesi alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından imzalanan protokol, kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılmasını, güçlendirilmesini ve kurumsal ile program akreditasyon süreçlerinin geliştirilmesini öngörüyor. Taraflar, kalite güvence sistemi çerçevesinde karşılıklı iş birliği yapacak. Bu doğrultuda, iki üniversite arasında karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, kurum içi ve birim değerlendirme raporları hakkında görüş alışverişinde bulunulması ile kongre, sempozyum, konferans ve çalıştay gibi etkinliklerin birlikte düzenlenmesi planlanıyor.

Protokolle ilgili açıklama yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, kalite güvencesi sistemlerinin sadece iç değerlendirme değil, aynı zamanda dış iş birlikleriyle geliştiğini vurgulayarak, "Sakarya Üniversitesi olarak kaliteyi yalnızca bir hedef değil, kurumsal kültürümüzün temel bir unsuru olarak görüyoruz. Bu süreçte edindiğimiz bilgi ve deneyimi, başka üniversitelerle paylaşmayı hem sorumluluk hem de gelişim fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Düzce Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol, karşılıklı öğrenmeyi, ortak iyileşmeyi ve yükseköğretimde kalite standartlarının birlikte yükseltilmesini mümkün kılacaktır. Kalite süreçlerine yönelik ortak etkinlikler, değerlendirme ziyaretleri ve çalışma grupları ile bu iş birliğinin somut çıktılar üreteceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Bir yıl sürecek protokol çerçevesinde taraflar, birlikte karar vermeleri halinde Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından beş yıl süreyle tam akredite edilen üniversitelerin kalite temsilcilerini de sürece dahil ederek ortak bir çalışma grubu oluşturabilecek.