Sakarya Üniversitesi'nde 'Spor Çevirmenliği' konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çeviri Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Diller Arası Paslaşma: Spor Çevirmenliği’ başlıklı konferans, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün çevirmeni Fatih Nar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinlikte, spor çevirmenliğine dair deneyimler ve sektörel gereklilikler ele alındı. Konferansta konuşan Fatih Nar, yalnızca İngilizce bilgisinin büyük kulüplerde çalışmak için yeterli olmadığını vurguladı. Portekizce öğrenerek bu alanda kendini geliştirdiğini belirten Nar, günümüzde spor çevirmenliğinde İspanyolca, Fransızca ve Portekizce gibi dillerin büyük önem taşıdığını söyledi. Dil bilgisinin yanı sıra, mesleki tecrübeye ve iletişim becerilerine de sahip olunması gerektiğini dile getirdi.

Nar, üniversite eğitimi sırasında İngilizce bilgisi sayesinde Akhisarspor’da medya sorumlusu olarak görev almaya başladığını aktardı. Başlangıçta kısa süreli bir deneyim olarak gördüğü bu görev, zamanla kalıcı bir kariyer planlamasına dönüştü. İşini sevdikçe spor iletişimi alanında ilerlemeye karar verdiğini belirten Nar, dört yıldır Beşiktaş’ta tercüman olarak görev yaptığını ifade etti. Fatih Nar, stadyum atmosferinin ve anlık baskının çeviri sürecinde zorluklar oluşturabileceğini; zaman zaman hataların kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu durumlarda eleştirilerin de mesleğin bir parçası olduğunu belirtti.