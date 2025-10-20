Sakarya Üniversitesi'nde ulaşımın geleceğine yolculuk

Sakarya Üniversitesinde düzenlenen Ufest," Türkiye Yüzyılına Ulaştırma" temasıyla öğrencileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Sakarya Üniversitesi, Türkiye’nin dört bir yanından kurum ve öğrencileri bir araya getiren Ulaşım Festivaline ev sahipliği yaptı. Ulaştırma, haberleşme ve teknoloji alanlarında gerçekleştirilen etkinlik, hem öğrencilerin hem de sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Açılış konuşmasını yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerinden birinde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Üniversitenin teori ile pratiği bir arada yürütme anlayışına vurgu yapan Al, "Öğrencilerimizi sadece bilgiyle değil, proje üretme yetkinliğiyle donatmak istiyoruz. TÜBİTAK projelerinde elde ettiğimiz başarı, bu yaklaşımın bir sonucudur" dedi. Ayrıca öğrencilere seslenerek, 2209-A ve 2209-B proje çağrılarına daha fazla ilgi göstermeleri gerektiğini hatırlattı.

Programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da Türkiye’nin ulaştırma vizyonuna dair değerlendirmelerde bulundu. Boyraz, ülkenin stratejik konumunun önemine dikkat çekerek kara, deniz, hava ve demiryolu hatlarında yürütülen projelerle Türkiye’nin dünya ticaretinde merkez konuma doğru ilerlediğini söyledi. Ayrıca 5G teknolojisi, yerli üretim hızlı tren setleri ve Türksat 6A uydusuyla ulaştırma ve haberleşme alanında önemli bir dönüşüm yaşandığını dile getirdi. Festival boyunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜRASAŞ, BTK Bölge Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık ve çeşitli kurumların stantları yer aldı. Katılımcılar, ulaşım alanındaki son yenilikleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkinlikte ayrıca çeşitli öğrenci toplulukları çalışmalarını tanıtırken, düzenlenen çekilişlerle öğrencilere hediyeler verildi. Programın sonunda ise 2024-2025 akademik yılı boyunca gösterdikleri başarılarla öne çıkan öğrenci toplulukları farklı kategorilerde ödüllerle onurlandırıldı. Bu çerçevede "En Aktif Öğrenci Topluluğu" ödülünü Fikir İle Gelecek Öğrenci Topluluğu, "Sosyal Medyayı En Aktif Kullanan Öğrenci Topluluğu" ödülünü Psikolojik Danışmanlar Öğrenci Topluluğu, "Gönüllülük Çalışmalarına Katkı" ödülünü Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu, "Sosyal Sorumluluk Alanında Katkı" ödülünü Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu, "Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda Üniversiteyi Temsil" ödülünü Beton Kano Öğrenci Topluluğu aldı. Ayrıca "Rektörlük Özel Ödülü"ne ise Milli Teknoloji Geliştirme Öğrenci Topluluğu layık görüldü.