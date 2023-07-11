Sakarya Valiliği bu kez sıcak hava için uyardı

Sakarya Valiliği yağış uyarılarının ardından bu kez ise Sakarya genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde beklenen sıcak hava dalgası sebebi ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, bugün itibari ile Sakarya’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olması bekleniyor. Sakarya Valiliği tarafından vatandaşlara yapılan uyarıda, 36 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcak havada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; ilimizin bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların ilimiz genelinde mevsim normallerinin 5 ile 10 (33 - 36) derece üzerine çıkması beklenmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere; vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirleri olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.