Sakarya Valiliği fırtına için uyardı

Sakarya Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yarın akşam ile Cuma günü sabah saatleri arasında etkili olması beklenen kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilerin neticesinde Sakarya Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yarın akşam ile Cuma günü sabah saatleri arasında etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın (Perşembe) akşam saatleri ile Cuma (19.01.2024) günü sabah saatleri arasında bölgemizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.