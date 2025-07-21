Sakarya Valisi Doğan: 'İki mahalleyi boşalttık, yangının ilerlediği mahallede tedbirleri aldık'

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Bölgede açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Hacılar ve Taşoluk Mahallesi’ni boşalttık, şu anda yangın Bayat Mahallesi’ne doğru ilerliyor, orada da gerekli tedbirleri aldık. Ekiplerimizle birlikte koordineli şekilde orman yangınına müdahale etmeye çalışıyoruz. Yangının nasıl çıktığı ile alakalı arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Hacılar Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla, tedbiren Taşoluk ve Hacılar Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen mahallelerden olan Taşoluk Mahallesi’ne alevler sıçradı. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu. İlk etapta 5 uçak ve 8 helikopterle hava kararana kadar alevlere müdahale edildiğini aktaran Vali Doğan, şu anda kara birliklerinin arazözler, itfaiye, kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"İlk hedefimiz yangını kontrol altına almak"

Vali Rahmi Doğan, "Hacılar Mahallesi’nde başladı orman yangını. Hızlı bir şekilde müdahalede bulunduk. İlk etapta 5 uçak ve 8 helikopter ile hava kararana kadar müdahale ettik. Şu anda kara birliklerimiz, arazözler ile müdahale ediyor, Büyükşehir Belediyemizin itfaiye araçları burada. İki mahallemizi boşalttık; Hacılar ve Taşoluk Mahalleleri. Şu anda yangın Bayat Mahallesi’ne doğru ilerliyor, orada da gerekli tedbirleri aldık. Ekiplerimizle birlikte koordineli şekilde orman yangınına müdahale etmeye çalışıyoruz. Yangının nasıl çıktığı ile alakalı arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Savcılarımız da bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı yürütüyor. İlk hedefimiz yerleşim yerleri yanmadan, insanlara zarar gelmeden yangını kontrol altına almak. Tüm kurumlar koordineli şekilde hareket ediyoruz. AFAD’ımız burada. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz burada, yine civar illerden gelen takviye kuvvetlerle birlikte yangına müdahale ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alırız diye ümit ediyorum" dedi.