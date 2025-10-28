Sakarya'ya 251 kilogram yağış düştü

SASKİ, Sakarya genelinde etkili olan kuvvetli yağışlarda 270 personel ve 92 araçla 16 ilçede kesintisiz görev yaptı. Yer yer şiddetini artıran yağışlar Pamukova’ da metrekareye 33,4 kilogram, Kocaali’de ise 28,5 kilogram yağış bıraktı. Alınan önlemler ile altyapı hatları sorunsuz çalıştı, yağmur suları taşkınlara neden olmadan kaynaklara iletildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından gece boyunca sahada görev yaparak vatandaşlardan gelen taleplere anında karşılık verdi. 270 kişilik ekip, 58 kanal aracı ve vidanjör ile 34 iş makinesinden oluşan ekipler, 16 ilçede gece boyunca altyapı hatlarının sorunsuz işlemesi için yoğun mesai harcadı. Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla süren sağanak boyunca şehir genelinde suyun güvenli şekilde kaynaklara iletimi sağlandı.

251 kilogram yağış düştü, altyapı sorunsuz işledi

Şehir genelinde en çok yağış alan ilçe 33,4 kilogram ile Pamukova olurken, yağış miktarı Kocaali’de 28,5 kilogram, Geyve’de 23,7 kilogram, Sapanca’da 18,2 kilogram, Serdivan’da 17,7 kilogram ve Adapazarı’nda 17,3 kilogram olarak kaydedildi. Yoğun yağışa rağmen şehir genelinde herhangi bir taşkın veya altyapı arızası yaşanmadı.

Taleplere anında karşılık verildi

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli yağışın öncesinde yağmur suyu hatalarımızda, ızgara ve mazgallarda temizlik çalışmaları ile önlemlerimizi almıştık. Sahadaki ekiplerimiz ise bir yandan vatandaşlarımızdan gelen taleplere dönüş yaparken bir yandan da sonbahar mevsiminde olmamızdan dolayı düşen yaprakların hatlarda tıkanıklığa neden olmasının önüne geçti. Sabaha kadar sahada devam eden özverili çalışmalar ile yağmurun bereketini kaynaklarımızla buluşturduk" ifadeleri kullanıldı.