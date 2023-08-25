Sakarya'ya gelen Alman kadın müslüman oldu

Almanya vatandaşı olan karın turist olarak geldiği Sakarya’nın Karasu ilçesinde müslüman olarak Meryem adını aldı.

Turist olarak Almanya’dan Karasu’ya gelen Amanda Emma Weigt, müslüman olmak isteyerek ilçe müftülüğüne başvurdu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde, İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi kadına, İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgiler verdikten sonra ihtida merasimine geçildi. Karasu İlçe Müftülüğü’nde ihtida merasimi düzenlenen Amanda, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Meryem adını alan kadına Çelebi tarafından ihtida belgesinin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı Kur’an-ı Kerim hediye edildi.