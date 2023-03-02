Sakarya'ya gelen depremzede sayısı 13 bine yaklaştı

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından Sakarya Valiliği koordinasyonunda kurulan başvuru ve kabul merkezlerine 12 bin 873 kişi kayıt yaptırdı.

11 şehri etkileyen iki depremin ardından birçok vatandaş yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Bu çerçevede felaket bölgelerinden Sakarya’ya gelen depremzedeler için, Sakarya Valiliği koordinasyonunda ilk andan itibaren oluşturulan merkezlerde kayıt işlemleri sürüyor. 1 Mart itibari ile kabul merkezlerine 12 bin 873 kişi başvurarak kayıt yaptırdı. KYK Yurtları, misafirhane, otel vb. yerlerde bin 710 kişi misafir edilirken, kendi imkanları ile akraba veya tanıdıklarının yanına gelen 11 bin 163 depremzede vatandaşın bulunduğu öğrenildi.

Sakarya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen ve büyük bir yıkıma yol açarak hepimizi derinden sarsan depremlerin hemen sonrasında ilk andan itibaren İlimizde Valiliğimiz koordinasyonunda bir merkez oluşturulmuş ve kayıt işlemleri de bu merkezlerde bilindiği üzere halen devam etmektedir. 01.03.2023 tarihi itibariyle ilimizde; Valiliğimiz koordinasyonunda kurulan başvuru ve kabul merkezlerine 12 bin 873 kişi başvurarak kayıt yaptırmış olup, bu vatandaşlarımızdan KYK Yurtları, misafirhane, otel vb. yerlerde bin 710 kişi misafir edilmektedir, yine kendi imkanları ile akraba veya tanıdıklarının yanına gelen 11 bin 163 depremzede vatandaşımız bulunmaktadır. Valiliğimizce belirlenen kayıt ve kabul merkezlerine varsa halen başvurmayan, kendi imkanları ile İlimize gelerek yakınları vasıtasıyla konaklayan depremzede vatandaşlarımızın, kimlik ve iletişim bilgilerini kayıt ve kabul merkezlerine bildirmesi büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.