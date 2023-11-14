Sakarya'ya ulaşımda devrim yaşatacak raylı sistem için imzalar atıldı

Sakarya’ya ulaşımda devrimi yaşatacak raylı sistem projesinde ‘Kampüs-Çarşı Hattı’ etabı için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları uzun süredir devam eden raylı sistem projesinde sevindiren sürece ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ve Ulaştırma Bakanı Albdülkadir Uraloğlu’nun incelemesi sonrası yatırım programına alınarak Resmi Gazete’de yayımlanan projenin ‘Kampüs-Çarşı’ etabı için yapım protokolü imzalandı. Projenin başlangıç, gelişme ve netice sürecini anlatan Yüce, "4 buçuk yılda şehrimizin çehresini değiştirecek işlerin tohumlarını toprağa serptik. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle resmi gazetede yayınlanan karar; şehrimizin ulaşımında tarihi bir dönüm noktasıdır. 2013 yılında yapılan Ulaşım Ana Planı’nda, raylı sistemlerin mevcut verilere göre inşa edilebilirliği öngörülmemişti. Biz projemizin güncellenmesi ve uygunluğunun sağlanması için titizlikle çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalar içerisinde; 3 adet raylı sistem hattı, 1 adet metrobüs hattı ve bu sistemleri besleyen ve destekleyen lastik tekerlekli toplu taşıma hatlarına odaklandık" dedi.

"Şehrimizin ulaşım altyapısında gerçek bir devrim niteliğinde bir adım"

Sakarya ulaşımının raylı sistem projesiyle devrim yaşayarak muasır seviyelere ulaşacağını belirten Yüce, "2022 yılı itibariyle tamamlanan Sakarya Ulaşım Ana Planı güncellemesi neticesinde raylı ve metrobüs sistem hatları kısa, orta ve uzun vade olacak şekilde yapım yıllarına göre sınıflandırdık, Bakanlık onaylandı. Şehrimizin ulaşım altyapısında gerçek bir devrim niteliğinde bir adım olan raylı sistem sayesinde ulaşımı muasır seviyelere taşıyacağız. Bu başarı, yıllardır süren emeklerimizin ve stratejik planlamamızın bir neticesidir. Bunun gündeme alınması ve gerçekleşmesi için çok çalıştık ve hamdolsun ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bu projemize de adımızı yazdırıyoruz" diye konuştu.

Güzergahı tek tek açıkladı

Kampüs-Çarşı hattının duraklarını tek tek açıklayan Yüce, "Bugün imzalanacak protokol çerçevesinde olup ilgili hat şehrimizin merkezi olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanından başlayarak şehrin ana güzergahlarından; Kudüs Caddesi, Çark Caddesi, Medeniyet Bulvarı ve Üniversite Caddesi’nden geçerek Üniversite kampüs bölgesine ulaşacak. Bakanlar kurulu kararıyla, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımız arasında yapılan bu protokol çerçevesinde; Gar Meydanı- Kampüs Raylı Sistem Hattı’nın projelendirilmesi, sonrası yapım işlerinin gerçekleştirilmesi ve araç alımının gerçekleştirilmesi işlemleri, bakanlık imzaları sonrası devredilmiş olacaktır" şeklinde konuştu.

“İş birliğiyle raylı sistemi bu şehre kuruyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı ve Yatırımlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ise "Bakanımızın selamları var. Ben özelde başkanımızın özgüvenli bir iradeyle 2020’den beri çalıştığını görüyorum ve nihayet son aşamaya geldik. Sakarya’da kısa vadede olacak, ihtiyaç olan bir işti bu. Şehirler büyüyor ve gelişiyor. Başkanımızın bizimle iyi bir koordinasyonu oldu ve bu iş birliğiyle raylı sistemi bu şehre kuruyoruz. Projeyi ivedilikle yürüteceğiz. Önce yapım inşaatı daha sonra ise araç alımı yapacağız. Yüzlerce yıllık bir eser Sakarya’ya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.