Sakarya yeniden dünya sahnesine çıkıyor

2023 BMX Dünya Kupası için Türkiye’de seçilen tek şehir yine Sakarya oldu. Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) organize ettiği 4 ayrı ülkede 10 ayrı yarıştan oluşacak kupanın ilk iki yarışının Sakarya’da yapılacağı açıklandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2023 yılı BMX Dünya Kupası Yarışları takvimini resmi sitesinden yayınladı. Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri unvanlarına sahip olan Sakarya, bu takvimde yine ilk sırada yer aldı. Avrupa’nın en geniş yelpazeli bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek heyecan dolu ilk yarışı dünya, Sakarya’dan takip edecek. 4 ayrı ülkede 10 ayrı yarıştan oluşacak 2023 BMX Dünya Kupası Yarışlarının ilk iki yarışı 3-4 Haziran tarihlerinde Sakarya’da gerçekleştirilecek. İlk iki yarışın Sakarya’da gerçekleştirilecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Yüce, “2023 UCI BMX Dünya Kupası Yarışlarının ilk iki yarışı Sakarya’mızda gerçekleştirilecek. İki yıl aradan sonra yine bir BMX Dünya Kupası Yarışlarına ev sahipliği yapmanın gururu var. 3-4 Haziran tarihlerinde dünyanın en iyi BMX bisikletçilerinin yarışacağı şampiyona şehrimizin ismini bu konuda zirveye taşıyacak. Bu tarihlerde tüm sporseverleri alanda görmek istiyoruz” dedi.