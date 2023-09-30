Sakarya'yı sağanak vurdu: Bazı caddeler sular altında kaldı

Sakarya’da aniden bastıran şiddetli yağış kısa sürede birçok caddeyi sular altında bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Sakarya’da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran ve kısa süren sağanak, Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde dakikalar içerisinde birçok caddeyi sular altında bıraktı. Adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmura dışarıda hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar sığınacak yer aradı. Bazı cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, trafikte sürücüler de zor anlar yaşadı.