+1 Eğitim Modeli pozitif ayrıştırıyor

SUBÜ ve ISUBÜ Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ‘Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler İstişare Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıda konuşan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, “Öncüsü olduğunuz +1 Uygulamalı Eğitim Modeli sizleri diğer üniversitelerden pozitif ayrıştırıyor” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Yükseköğretimde Çeşitlilik Dönemi kapsamında yürütülen ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan ‘Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi’ doğrultusunda bir araya geldi. Afyonkarahisar’da 4-6 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler İstişare Toplantısı’na Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz başkanlık yaptı.

Toplantıda SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, rektör yardımcıları, senato üyeleri, uygulama ve araştırma merkezlerinin müdürleri, koordinatörler ve idari yöneticiler yer aldı. Uygulamalı eğitimin sürdürülebilir hale gelmesi için düzenlenen toplantıda ilgili birimler arasında grup çalışmaları da gerçekleştirildi. Eğitim-öğretim başta olmak üzere çeşitli alanlarda yapılan iş birlikleri ile iyileştirilmeye açık alanlar değerlendirildi. Toplantıda iki rektör, üniversitelerinin mevcut durumu ve gelecek vizyonuna yönelik sunumlar gerçekleştirdi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ise YÖK’ün uygulamalı eğitime yaklaşımı hakkında bir konuşma yaptı.

Gelecekte büyük fayda sağlayacak ve çığır açacak çalışmalar ortaya konulduğuna dikkat çeken SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Türkiye’de uygulamalı bilimler alanında kurulan iki üniversite olarak ortak beklentilerimizi ortaya koyup ortak hareket etmeyi önemsiyoruz. Bu nedenle birçok çalışmamızı birlikte sürdürüyoruz. ‘Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma’ yaklaşımları kapsamında ‘Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler’ olarak özel bir kategoriye alındık. Açıkçası bir sinerji oluşturduğumuzu ve kısa sürede önemli işler başardığımızı söyleyebiliriz. Uygulamalı eğitim noktasında bir farkındalık oluşturmayı başardık ve ülkemizin buna ne kadar ihtiyacı olduğunu da sonuçların sahaya yansımasıyla gördük. Önümüzdeki süreçte +1 Uygulamalı Eğitim Modelimizi daha da iyiye doğru götürme ve misyonumuzu en iyi şekilde gerçekleştirme noktasında kararlıyız” diye konuştu.

“İnce eğirip sık dokuyoruz”

Toplantının verimli geçtiğini vurgulayan ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, “Her iki üniversitemizin katılımcılarına katılımlarından ve verdikleri emeklerden dolayı üniversitemiz adına kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı anda kurulan iki üniversiteyiz. Yapılanmamızı emin adımlarla ortak hareket ederek dikkatlice yapıyoruz. Arkadaşlarımız hakikaten ince eğirip sık dokuyarak çalışmalarını sürdürüyor. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz hocamız sağ olsun yoğun mesaisinde zaman ayırarak toplantımıza katıldı ve bizlere güç verdi” ifadelerini kullandı.

“Sinerji ve enerji var”

Kısa süre önce Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ni yürürlüğe koyduklarını hatırlatan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, “Bu yönetmelikle uygulamalı eğitimin artık farklı farklı değil belirli ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağladık. Aslında bu durum yükseköğretimdeki yeni dönemde uygulamalı eğitimi ne kadar önemsediğimizin de bir göstergesi. Öncüsü olduğunuz +1 Uygulamalı Eğitim Modeli sizleri diğer üniversitelerden pozitif ayrıştırıyor. Açıkçası iki üniversitemizin sinerjisini ve enerjisini yerinde görmek beni mutlu etti. Bu ve bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.