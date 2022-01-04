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11 yaşında lösemi teşhisi konulan çocuk ilik nakli bekliyor

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SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Akyazı ilçesinde lösemi teşhisi konulan 11 yaşındaki Murat Aydın’ın ailesi, çocuklarına uygun kemik iliğinin bulunup nakledileceği günü bekliyor.

11 yaşında lösemi teşhisi konulan çocuk ilik nakli bekliyor
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SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Akyazı ilçesinde lösemi teşhisi konulan 11 yaşındaki Murat Aydın’ın ailesi, çocuklarına uygun kemik iliğinin bulunup nakledileceği günü bekliyor.

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Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi’nde yaşayan 11 yaşındaki Murat Aydın’a doktorlar tarafından lösemi teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan küçük Aydın için doktorlar ilik nakli kararı verdi. Çocuklarının geleceği için arayışa geçen aile, ülkede şuana kadar uyumlu kemik iliği bulamadı. Küçük Aydın için kök hücre kampanyası başlatan ailesi, vatandaşlardan kemik iliği, kök hücre ve kan bağışı konusunda Türk Kızılay’ına giderek bağışçı olmalarını rica etti.

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