112’yi gereksiz yere meşgul edenler savcılığa şikayet edilecek

112 Acil Çağrı Merkezinin yersiz ve gereksiz meşgul edilmesinin önlenmesi hakkında Sakarya Valiliğinden genel emir yayınlandı. Asılsız ihbarda bulunarak 112’yi meşgul eden kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun Asılsız İhbar Başlıklı 42/A maddesi gereği idari para cezası uygulanarak Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulacak.

Sakarya’da Acil Çağrı Sisteminden çıkartılan istatistiklere göre; 2021 yılında Acil Çağrı Merkezine 1 miyon 218 bin 937 çağrı geldi. Bu çağrılardan 668 bin 349’u acil çağrı olmayan bilgi ve danışma amaçlı, keyfi, asılsız ve gereksiz arama olması sebebi ile ön çağrıda kapatıldı. 550 bin 588 çağrı ilgili kurumlara aktarılırken, bunlardan 322 bin 574’ü vaka olarak kayıtlara geçti. Merkeze gelen çağrıların yüzde 73,54’ünü bilgi ve danışma amaçlı aramalar ile acil çağrı kapsamında olmayan gereksiz ve meşgul edici çağrıların oluşturduğu istatistiklere yansıdı.

Büyük bir bölümü keyfi, asılsız, gereksiz, gerçek dışı, bilgi ve danışma amaçlı konuların oluşturduğu çağrılarla alakalı Sakarya Valiliğinde düzenleme yapıldı. İhtiyacı olan vatandaşların zamanında yararlanabilmesi asılsız ve gerçek dışı konularla bu hatları meşgul edenlerin vazgeçirilmesi, bu olumsuz davranışları sergileyenlerin azaltılması için yasak bir yaptırıma tabi tutulmalarının caydırıcı nitelikte olacağı belirlendi. Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun Asılsız İhbar başlıklı 42/A maddesi gereği idari para cezası uygulanacak.

112 Acil Çağrı Merkezinin asılsız ihbar dışında kalan; taciz, küfür içerikli konuşma, müzik dinletme, sessiz çağrı, arayıp kapatma, telefonun çalışıp çalışmadığını deneme ve acil çağrı kapsamında olmayan gereksiz aramalarla meşgul edilmesi, çağrı alıcı ve yönlendirici personelin görevini yapmasının engellenmesi, çalışma veriminin düşürülmesi ve acil yardım hizmetinin sunulmasında zaman ve kaynak kaybına neden olan aramalar ise 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9/Ç, 11/C ve 66. Maddelerine istinaden 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinde düzenlenen “Emre Aykırı Davranış” kapsamında değerlendirilecek, 112 Acil Çağrı Hattını bu şekilde gereksiz yere meşgul edenler hakkında Valilikçe idari yaptırım uygulanacak. Fiilleri Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına ise suç duyurusunda bulunulacak.