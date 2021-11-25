24 Kasım’da dünyaya gelen 27 öğretmene sürpriz doğum günü

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında sürpriz doğum günü kutlaması yaşandı. 24 Kasım tarihinde dünyaya gelen ve programa davet edilerek pasta kesilen 27 öğretmenin doğum günleri kutlanıldı.

Sakarya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü yoğun programlarla kutlanıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi konferans salonunda Öğretmenler Günü Kutlama programı gerçekleştirildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, il protokol üyeleri, eğitimciler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Aday öğretmen ve emekli öğretmen konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı’da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Savaşçı, konuşmasında öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak, “Gerçekten hepimiz çok kutsal bir vazifeyi icra ediyoruz. Sizler, ailelerimizin göz bebeği çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz” derken, Vali Kaldırım ise, “Toplumların refah seviyesini yükselten ve onları daha başarılı, daha huzurlu kılacak yegane unsur eğitimdir. Doğumdan ölüme kadar süregelen eğitim; topluma ve insanlığa faydalı, ahlak ve erdem sahibi bireylerin yetişmesine vesile olan, insanları hedeflerine ulaştıran, bilgi ve yeteneklerle donatan ve hayatımıza doğrudan etki eden önemli bir süreçtir. Bu süreci yönetecek ve tarihten bugüne medeniyetimizin getirdiği ortak kültürleri, bilgi ve birikimleri yarınlara aktaracak olan en önemli aktörler de öğretmenlerimizdir” ifadelerine yer verdi.

Emekliye ayrılan öğretmenlere Vali Kaldırım tarafından Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminin hazırladığı gösteriler, Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi, aday öğretmenlerin yemin töreni ve öğretmenlerden kurulan halk oyunları ekibinin gösterileri ile program sona erdi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ve davetliler Öğretmenler Günü nedeniyle programının yapıldığı Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi girişinde Serdivan Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan resim sergisini de gezdiler.

Öte yandan, kutlama programında bir de sürpriz yaşandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım tarihinde dünyaya gelen 27 öğretmenimizi programa davet ederek doğum günlerini kutladı. Vali Kaldırım ve öğretmenler, doğum günü pastasını birlikte kestiler.