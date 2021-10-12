Adapazarı’nda Kültür Sanat gündemi: Türkçe

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri Dr. Serhat Demirel’in “Türkçem Benim Ses Bayrağım” başlıklı söyleşisiyle devam etti. Gerçekleşen etkinlikte Demirel, Türkçe dil yapısına değindi.

Adapazarı Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleşen kültür sanat etkinliklerinde bu hafta Serhat Demirel söyleşisiyle başladı. Türkçenin dil yapısının ve inceliklerinin konuşulduğu söyleşiye çok sayıda Tes-iş Adapazarı Anadolu Lisesi öğrencisi katılım sağladı.

Türkçenin bir sembol değerini taşıdığını vurgulayan Demirel, “Türkçe en sarih ifadeyle Türklüktür. Türkçeyi Türklükten ayıramayız. Milletimizin en önemli sembollerinden biri Türkçedir. Dilimizin değerini bilmeliyiz. Her ne kadar Türkçeyi konuşuyor olsak da buradaki temel mesele dilimizi doğru konuşmamızdır. Kendi ana dilimizi daha doğru ve daha geniş imkânlarıyla kullanabilmek için vakit ayırmalıyız. Bu alana yönelik nitelikli okumalar yapmalı, bu alandaki iyi konuşmacıları dinlemeye özen göstermeliyiz” dedi.

Tes-iş Adapazarı Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen söyleşi sonrası Serhat Demirel, öğrenciler için eserlerini imzaladı. Etkinlik Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel’in yazar Demirel’e hediye takdimiyle son buldu. Adapazarı Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri, 12 Ekim Salı günü Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinde, Prof. Dr. Haşim Şahin’in Tarih Bilinci başlıklı söyleşisiyle devam edecek.