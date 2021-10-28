Adapazarı’nda tehlikeli yapılar yıkılıyor

Adapazarı Belediyesi’nin Dağdibi Mahallesi’nde bulunan Teknik Birimler Şantiyesi arazisinde kalan tehlikeli yapı için yıkım kararı çıktı. O yapı için kısa sürede yıkım ihalesine çıkılıyor.

Adapazarı Belediyesi, yıkılacak derecede tehlikeli yapılara karşı çalışmalar yapmayı sürdürüyor. Daha önce şehrin tam merkezinde yer alan ve içerisinde Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi ile iş yerlerinin bulunduğu tehlikeli yapı için yıkım kararı çıkmış ve kısa süre içerisinde yıkım işlemi gerçekleştirilmişti. Adapazarı Belediyesi ayrıca çeşitli mahallelerde tehlikeli ve metruk olduğu tespit edilen 41 binanın yıkım işlemini tamamlamıştı. Şimdi de Dağdibi Mahallesi’nde bulunan Teknik Birimler Şantiyesi arazisinde yer alan tehlikeli yapı için de yıkım kararı çıktı.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan teknik rapor neticesinde bahse konu tehlikeli yapının riskli bina sınıfına girdiği tespit edilirken, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. madde hükümlerince iş ve işlemleri tamamlanan tehlikeli yapı için yıkım kararı çıktı. Adapazarı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yıkım işlemi için çok kısa sürede ihaleye çıkılacağı belirtildi.