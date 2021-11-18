Afet Aplikasyon Projesine ödül

Serdivan Belediyesi bünyesinde geliştirilerek uygulamaya konulan Afet Aplikasyon Projesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 36. Olağan Meclis Toplantısı için Antalya’da bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçede yapılan hizmetin ülke çapında dikkat çeker bir nitelikte olduğunu belirterek, çalışmalarının bu farkındalıkla devam edeceğini söyledi. Aplikasyonun; deprem başta olmak üzere, afet ve salgın hastalıklar düşünülerek tasarlanan bir mobil içerik olduğunu söyleyen Alemdar, vatandaşların, afet anında en yakın toplanma alanına hızlıca yönlendirileceklerini söyledi. Başkan Alemdar, enkaz altında kalanların konum bilgisine bu sayede kolayca ulaşacaklarını kaydetti.

Afet Aplikasyon Projesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından jüri özel ödülüne layık görüldü.