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AFGD, kar nöbetine başladı

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Sakarya Valiliği himayesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde kurulan kriz merkezinde Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD), 24 saat esaslı kar nöbetine başladı.

AFGD, kar nöbetine başladı
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Sakarya Valiliği himayesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde kurulan kriz merkezinde Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD), 24 saat esaslı kar nöbetine başladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında kar yağışı etkisini gösterdi. Bu kapsamda kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sakarya Valiliği himayesinde AFAD koordinesinde kurulan kriz merkezinde AFGD, 24 saat esaslı kar nöbetine başladı. En az 5 kişi ve 2 arazi aracından oluşan ekipler kar yağışının 1 hafta etkili olacağı öngörülen süre boyunca görevlerine devam edecek.

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