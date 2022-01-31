Afrin’deki 700 çocuk daha üşümeyecek

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan Filoğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Suriye’nin Afrin bölgesindeki 700 çocuğa kışlık kıyafet dağıtımı AFAD koordinesinde gerçekleştirildi.

Sapanca ilçesinde bulunan Filoğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Suriye’nin Afrin bölgesinde sert geçen kış mevsiminde yaşam mücadelesi veren savaş mağduru çocukları unutmadı. Dernek öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda AFAD koordinesinde, Afrin bölgesinde bulunan 700 çocuğa kışlık kıyafet dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi aile ve çocukların yanında olabilmek için faaliyetlerini yürüttüklerini aktaran Sapancalı İş İnsanı ve Dernek Başkanı Fatih Kil, amaçlarının daha fazla çocuğa ulaşabilmek olduğunu söyleyerek, “En büyük mutluluğumuz çocukların yüzlerindeki tebessüm. Daha önce ferdi olarak gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizi bir dernek çatısı altında toplamak istedik. Bu kapsamda kurduğumuz derneğimiz gerek kendi şirketlerimiz gerekse dostlarımızın desteği ile her geçen gün daha da büyüyor ve daha fazla çocuğumuza ulaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

AFAD koordinesinde içerisinde bot, mont, kazak, pantolon, çorap, atkı ve bere takımlarının bulunduğu paketlerin 700 çocuğa dağıtıldığını belirten Fil, “Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye sınırına göç eden 6 milyondan fazla mülteci kış aylarının gelmesiyle birlikte gıda, barınma ve kışlık yardıma ihtiyaç duyuyor. Son 30 yılın en soğuk kışının yaşandığı bölgede en büyük acıyı ise çocuklar çekiyor. Bizde dernek olarak bu durma sessiz kalmak istemedik ve 15 dernek gönüllümüzle birlikte Arfin’in Raco bölgesindeki çadır kampa giyecek yardımı ulaştırdık. İçerisinde bot, mont, kazak, pantolon, çorap, atkı ve bere takımlarının bulunduğu paketlerimiz AFAD koordinesinde 700 çocuğumuza tek tek dağıtıldı. Ümit ediyorum ki çocuklarımız sert kış şartlarından artık daha az etkilenecekler” diye konuştu.