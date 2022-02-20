banner4556

AK kadrodan kafeteryalara çıkartma

banner4664

AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen programda Adapazarı ilçesinde bulunan kafeteryalar ziyaret edilerek gençlerle sohbet edildi.

AK kadrodan kafeteryalara çıkartma
banner4582

AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen programda Adapazarı ilçesinde bulunan kafeteryalar ziyaret edilerek gençlerle sohbet edildi.

banner4336

AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanlığı görevine geldikten sonra yönetimi ile peş peşe programlar gerçekleştiren Efe Kuşdili, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Kuşdili ve yönetimi eşliğinde Adapazarı ilçesinde bulunan kafeteryalara yönelik ziyaret programı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun katılımı ile gerçekleştirilen programda; ziyaret edilen kafeteryalarda oturan gençler ile sohbet edilerek, istek ve talepleri dinlendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Uludağ’da sezon sonu için geri sayım başladı
Uludağ’da sezon sonu için geri sayım başladı
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666