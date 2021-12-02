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Akademide aileler buluşuyor

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Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, Çocuk Yetiştirmede Anne Baba ve Tutumları konulu seminer programı düzenliyor.

Akademide aileler buluşuyor
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Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, Çocuk Yetiştirmede Anne Baba ve Tutumları konulu seminer programı düzenliyor.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kaya’nın Serdivanlı aileler ile buluşacağı programın, Serdivan Belediyesi Fikir Sanat Akademisi Konferans Salonu’nda 4 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’de gerçekleşeceği bildirildi. Çocuk yetiştirmede farklı ebeveyn tutumları, ergenlik dönemi problemleri, eğitim başarısını yükseltme, sağlıklı ve mutlu insanlar yetiştirmede anne babanın rolü gibi konuların tartışılacağı ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.

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