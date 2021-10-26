Akademisyenler tarihi ve doğal güzelliklere hayran kaldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve doğal güzelliklerine yönelik tanıtım gezilerine katılan akademisyenler şehrin güzelliklerine hayran kaldı.

Akademisyenler tarihi ve doğal güzelliklere hayran kaldı
banner3909
banner4336

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve doğal güzelliklerine yönelik tanıtım gezilerine katılan akademisyenler şehrin güzelliklerine hayran kaldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve doğal güzelliklerine yönelik tanıtım gezilerine hız kesmeden devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü marifetiyle gerçekleştirilen gezilere son olarak SAÜ İşletme Fakültesi ile SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin düzenlediği 24. Finans Sempozyumuna katılan akademisyenler konuk oldu. Şehrin güney bölgesinde yer alan tarihi ve doğal güzellikleri keşfeden akademisyenler, hayranlıklarını gizleyemedi. Akademisyenlerin konuk olduğu gezinin rotası olan güney bölgesinde Serdivan Göl Park, II. Bayezıd Köprüsü, Geyve Sinan Bey Zaviyesi / Elvan Bey İmarethanesi, Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ile Taraklı ilçesi ziyaret edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Göç yolunda yorulan akbaba Arnavutköy’e indi
Göç yolunda yorulan akbaba Arnavutköy’e indi
  1. ASAYİŞ

banner4390

banner4324

banner3841