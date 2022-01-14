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Akyazı Belediyesi karla mücadeleye hazır

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren kar yağışı öncesinde ekiplerini hazır bekleten Akyazı Belediyesi karla mücadeleye hazır.

Akyazı Belediyesi karla mücadeleye hazır
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren kar yağışı öncesinde ekiplerini hazır bekleten Akyazı Belediyesi karla mücadeleye hazır.

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Vatandaşların sorun yaşamaması için 24 saat esasına göre hazır bulunan ekipler, yüksek kesimlerde yağan yoğun kar yağışının ardından temizleme çalışmalarına başladı. Ekipler 24 saat sahada olacak şekilde görevlendirilirken, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Mehmet Çakmak vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımlarının sağlanması için görev başında olacaklarını söyledi. İlçede etkili olan kar yağışı sebebiyle teyakkuzda olan ekipler, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında temizleme çalışmalarına başladı.

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