Akyazı Belediyesi’nden emniyet teşkilatına termal drone desteği

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Aralık ayı belediye meclisinde aldıkları karar sonrasında temin ettikleri termal droneyi İlçe Emniyet Müdürlüğüne hediye etti.

Akyazı Belediyesi, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ilçenin güvenliği için kullanılması için termal drone hediye etti. Akyazı Kaymakamlığı’nın talebi üzerine Aralık ayı meclis toplantısında alınan karar sonrasında temin edilen termal kameralı drone Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay’a teslim edildi. Başkanlık makamında düzenlenen teslimat programında Başkan Bilal Soykan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özer, Mehmet Çakmak ve Ünal Gündüz yer aldı. İnsansız hava aracını İlçe Emniyet Müdürü Talay’a teslim eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizin güvenliği için gece gündüz fedakarca çalışan emniyet güçlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Termal özellikli dronenin işlerini kolaylaştırmasını temenni ediyoruz” dedi.