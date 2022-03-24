Akyazı’da camiler gül kokacak

Akyazı Belediyesi Ramazan ayı öncesinde vatandaşların steril ortamda ibadet edebilmeleri için ilçedeki camilerde gül kokulu dezenfekte çalışması başlattı.

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri pandemi döneminden itibaren her ay düzenli olarak ilçedeki tüm camilerde gerçekleştirdikleri dezenfeksiyon çalışmalarını Ramazan ayı öncesinde de sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların steril ortamda ibadet edebilmeleri için ilçedeki camilerde uzun süre etkili gül kokulu dezenfekte uygulaması gerçekleştiriyor.

Ramazan ayı öncesinde dezenfekte çalışmalarının sıklaştırıldığını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Onların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapmaları için dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Ramazan başlamadan tüm camilerimiz dezenfekte edilmiş olacak inşallah. Çalışmalarımız Ramazan ayı içerisinde de aralıklarla devam edecek” dedi.